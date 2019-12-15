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نائب يتحدث عن "نقطة مهمة وإشكاليات فنية" في قانون الانتخابات


أكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي، الأحد، أن على اللجنة القانونية واللجان المختصة معالجة "إشكاليات فنية" عدة في قانون الانتخابات بحال اعتماد الدوائر المتعددة لكل محافظة، مبيناً أن أغلب القوى السياسية الكبيرة ذهبت باتجاه دعم خيار الفائز الأعلى بنسبة 100% والدوائر المتعددة.

وقال البلداوي في حديث صحفي إن "قانون الانتخابات الذي يعتبر من القوانين المهمة والمفصلية في مسيرة العملية السياسية بحاجة إلى توافقات كبيرة بغية الخروج بصيغة ترضي الجميع بما فيهم الجماهير المطالبة بالاصلاح"، مبيناً أن "القوى السياسية انقسمت فيما بينها حول الصيغ المعتمدة لنوع النظام الانتخابي والدوائر بالمحافظات".

وأضاف البلداوي، أن "أغلب القوى السياسية الكبيرة ذهبت باتجاه دعم خيار الفائز الأعلى بنسبة 100% والدوائر المتعددة"، موضحاً أن "التحالف الكردستاني ذهب باتجاه اعتماد القانون الحالي وهو أن تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة واعتماد نظام سانت ليغو، فيما ذهبت بعض الكتل الأخرى لخيار أعلى الأصوات لكن بدائرة انتخابية واحدة لكل محافظة".

وأكد البلداوي، أن "على اللجنة القانونية واللجان المتخصصة معالجة نقطة مهمة وهي بحال اعتماد الدوائر المتعددة لكل محافظة فان هناك عدة إشكاليات فنية ستواجه هذا الموضوع، فهناك محافظات اعتمدت أقضية لم تسجل لدى وزارة التخطيط، كما أن هناك أخرى لم تعتمد من المفوضية مع وجود أقضية أخرى عليها تنازع وخلافات لتبعيتها".

 

وكان مجلس النواب اخفق في عقد جلسته الأربعاء الماضي، والتي كانت مخصصة للتصويت على قانون انتخابات مجلس النواب، بسبب الخلافات على بعض مواده.

 

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نائب يتحدث عن "نقطة مهمة وإشكاليات فنية" في قانون الانتخابات
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