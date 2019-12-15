تحرير مختطفين والقبض على عصابة متخصصة بالخطف في ديالى

أعلن قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي، اليوم الأحد، إلقاء القبض على عصابة متخصصة بالخطف وتحرير مختطفين اثنين خلال عملية أمنية في المحافظة.

وقال العبادي، إنه "بناء على معلومات أمنية دقيقة عن وجود عصابة تقوم بخطف المواطنين تم تشكيل فريق أمني باشرافنا بشكل مباشر وبأمرة مدير مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب وقسم مكافحة الإجرام التابع لقيادة شرطة ديالى لملاحقتها وتم إلقاء القبض على العصابة المكونة من ستة أشخاص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بجقهم".

وأضاف العبادي في بيان إنه "بعد اعترافات العصابة بوجود مختطفين اثنين باحدى البساتين القريبة من الجسر الفرنسي بين الحدود الفاصلة بين محافظة بغداد وديالى، تم تطويق المكان وتحريرهما".