انتشار أمني كثيف في الأنبار تحسباً لاستغلال "داعش" الارهابي موجة الضباب

أفاد مصدر في قيادة حشد الأنبار، الأحد، بأن الأجهزة الأمنية انتشرت بشكل كثيف واتخذت إجراءات غير مسبوقة تحسباً لقيام عناصر "داعش" بعمليات تسلل باتجاه المناطق الغربية مستغلين موجة الضباب الكثيف التي ضربت معظم مدن الأنبار.

وقال المصدر إن "القوات الأمنية انتشرت بصورة مكثفة على الطرق الخارجية والفرعية في عموم مدن الأنبار خاصة الغربية منها وصولاً إلى الشريط الحدودي مع سوريا، حيث سجلت هذه المناطق أشد كثافة لموجة الضباب مما أدى إلى حجب الرؤية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "اتخاذ الإجراءات الأمنية تأتي ضمن الخطط الاحترازية لتوخي الحيطة والحذر من قيام مجرمي داعش بعمليات تسلل باتجاه المناطق الغربية مستغلين موجة الضباب الكثيف التي ضربت معظم مدن الأنبار".

ولفت المصدر، إلى أن "الشريط الحدودي مع سوريا غربي الأنبار شهد إجراءات أمنية غير مسبوقة للحيلولة دون وقوع أي خرق أمني نتيجة سوء الأحوال الجوية".