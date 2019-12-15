النزاهة: صدور أمر قبض بحق عميد كلية الحقوق في جامعة الموصل السابق

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الأحد، صدور أمر قبض بحق عميد كلية الحقوق في جامعة الموصل السابق؛ مبينة أن المتهم قام بـ"مخالفة التعليمات وتجاوز الصلاحيات الممنوحة له".

وقالت الدائرة في بيان ، إن "الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى أصدرت أمر قبض بحق المتهم وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

وأضافت الدائرة في بيانها، أن ذلك جاء "لقيامه بمخالفة التعليمات وتسريب أسئلة امتحانات الدراسات العليا".