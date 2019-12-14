مصدر رفيع في رئاسة الجمهورية : صالح لم يتسلم اسم اي مرشح لمنصب رئيس الوزراء

نفى مصدر رفيع في رئاسة الجمهورية العراقية يوم السبت ان يكون الرئيس برهم صالح قد تسلم اسم مرشح لكي يطرحه على مجلس النواب لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء بدلا من المستقيل عادل عبد المهدي.

ونقلت وسائل اعلام من السليمانية مسقط رأس صالح عن المصدر قوله انه "في الايام القلائل جرى الحديث عن تسلم الرئيس اسم مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء"،

مردفا بالقول ان "هذا الامر لم يتم حسمه الى الان والموضوع لا يتعلق بعدم وجود شخصية لكي يتم ترشيحها لهذا المنصب بل المشكلة تكمن بعدم قبول المحتجين بأن يكون المرشح من بين الاحزاب السياسية العراقية".

واضاف المصدر "ننفي جملة وتفصيلا الانباء التي تتحدث عن تسلم الرئيس صالح اسم مرشح لمنصب رئس مجلس الوزراء، ونعتقد ان هذا الموضوع ليس بهذه السهولة".

وتداولت وسائل اعلام محلية عراقية واخرى عربية تسريبات عن ترشيح محمد شياع السوداني العضو السابق بحزب الدعوة الاسلامية والمقرب من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمنصب رئيس الحكومة العراقية المقبلة.