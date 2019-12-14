النائب عن صادقون وجيه عباس : أمريكا تتدخل في اختيار شخصية رئيس الوزراء الجديد

أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية، وجيه عباس، اليوم السبت، وجود تدخلات أمريكية في اختيار شخصية رئيس الوزراء الجديد، فيما بين أن واشنطن تعمل على إعادة حيدر العبادي إلى منصب رئاسة الوزراء.

وقال عباس في تصريح صحفي أنه "في حال تم الاتفاق على النائب (محمد شياع السوداني) لمنصب الرئيس الجديد فلا مانع من ذلك، كونه شخصية وطنية لم يثبت تورطه بأي ملف فساد".

وبين، أن "الحكومة القادمة ستكون حكومة العام الواحد من أجل الإعداد لانتخابات مبكرة".

وأشار النائب عن صادقون، إلى أن تظاهرات عصائب أهل الحق جاءت رفضًا للاستهداف الأمريكي لشخصيات وطنية عراقية بينها سماحة الشيخ قيس الخزعلي.

وأضاف، أن "الشيخ الأمين لا يملك أرصدة خارجية، ولن يزور أمريكا حتى في أحلامهم، كونه لا يتشرف بزيارة بلد محتل للعراق ويتدخل في شؤونه الداخلية".

وأوضح عباس، أن "عصائب أهل الحق ستبقى رافضة للوجود الأمريكي في البلاد وما هذه التظاهرة إلا أثبات لهذه الحقيقة الرافضة لجميع الإجراءات الأمريكية في العراق"