متظاهرون يدعون انهم سلميون يحرقون محلا للساعات بالقرب من غرفة تجارة بغداد

قامت مجموعة من المخربين الذين يدعون انهم متظاهرين سلميين بحرق الاطارات بالقرب من مركز دفاع مدني الشورجة في بغداد

واوضح المصدر ان المجموعة المخربة قامت ايضا بحرق محلا لبيع الساعات بالقرب من غرفة تجارة بغداد .

مشيرا الى ان القوات الامنية وفرق الدفاع المدني تدخلت لاطفاء الحريق الا انهم جوبهوا بالزجاجات الحارقة المولوتوف من قبل هؤلاء المخربين مما اضطر للقوات الامنية لتفريقهم بواسطة الغازات المسيلة للدموع