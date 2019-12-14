اعتقال قيادي بارز في "داعش"الارهابي شرقي الفلوجة

أعلن آمر الفوج الأول لحشد قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار العقيد محمود مرضي الجميلي، السبت، عن اعتقال "قيادي بارز" في تنظيم "داعش"الارهابي بعملية أمنية استباقية شرقي الفلوجة.

وقال الجميلي في حديث صحفي إن "القوات الأمنية شرعت بحملة أمنية استباقية استهدفت مناطق قضاء الكرمة باتجاه منطقة سامراء شرقي مدينة الفلوجة، تمكنت (خلالها) من اعتقال المدعو غائب سرحان الذي يعد من أهم قيادات مجرمي داعش".

وأوضح الجميلي، أن "القوات الأمنية داهمت منطقة تواجد المستهدف وتمكنت من اعتقاله دون وقوع أي مقاومة تذكر"،

مشيراً إلى أن "المعتقل متورط بعمليات استهداف القوات الأمنية والمدنيين ابان سيطرة عناصر التنظيم الإجرامي على المناطق المستهدفة".