شرطة كربلاء تعلن تنفيذ اجراءات مشددة لحماية الاهالي والزائرين وتوجه طلباً لمواطني المدينة

أعلنت قيادة شرطة كربلاء، السبت، عن تنفيذ اجراءات مشددة لحماية الاهالي والزائرين، فيما وجهت طلباً لمواطني المدينة.

وقالت القيادة في بيان، إنها "مستمرة بواجباتها الامنية التي من شأنها حماية الأهالي والزائرين وكذلك المتظاهرين من خلال نشر دوريات النجدة ونصب سيطرات مؤقتة في شوراع المدينة للتدقيق في هويات الأشخاص وتفتيش العجلات والدراجات والتأكد من عائديتها".

ودعت المواطنين الكرام، الى "تحمل تلك الاجراءات والتعاون مع القوات الأمنية المتواجدة لحمايتهم من اجل تفويت الفرصة على الذين يريدون استغلال الاوضاع الحالية والتظاهرات وتنفيذ مآربهم الدنيئة".

واشارت القيادة الى ان "اخوانكم في قيادة شرطة كربلاء المقدسة يعملون بشكل متواصل وعلى مدار الساعة في سبيل فرض الامن والامان وحماية الجميع وهذا هو واجبهم تجاه مدينة كربلاء المقدسة وزائريها الكرام ونعاهدكم ان تبقى عيوننا ساهرة لأجل هذه البقعة الطاهرة مدينة الامام الحسين (عليه السلام) وأهلها وكل من يقصدها في جميع الاوقات".