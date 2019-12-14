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الداخلية: القبض على متهمين اعترفا بسرقة 50 مليون دينار من منزل ببغداد


أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، إلقاء القبض على متهمين اعترفا بسرقة 50 مليون دينار من منزل في العاصمة.

وقال إعلام الوزارة في بيان  ، إنه "بعد ورود إخبار إلى مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب البياع عن وجود حادث سرقة دار تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه إلى محل الحادث حيث تم جمع المعلومات والتحري عن السراق".

وأضاف البيان، أن "مفارز المكتب أعلاه ألقت القبض على متهمين اثنين، وبعد التحقيق معهما اعترفا بسرقة مبلغ من المال قدره 50 مليون دينار عراقي، حيث عرضت أوراقهما التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهما وفق أحكام المادة (٤٤٤ ق.ع) واتخذت بحقهما الإجراءات القانونية أصولياً".

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الداخلية: القبض على متهمين اعترفا بسرقة 50 مليون دينار من منزل ببغداد
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