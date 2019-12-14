رئيس كتلة الصادقون للأمريكان: عملائكم في الداخل صغار وليس لهم قيمة

وجه رئيس كتلة الصادقون النيابية عدنان فيحان، السبت، رسالة إلى الأمريكان، فيما خاطبهم بالقول :"عملائكم في الداخل صغار وليس لهم قيمة".

وقال فيحان في كلمة له خلال مشاركته في مسيرة حاشدة تندد بالعقوبات الأميركية ضد الرموز الوطنية العراقية، :"نشهد اليوم، حركة اصلاحية جماهيرية سلمية استطاعت ان تكون صوتا عراقيا اصيلا للمطالبة بالحقوق".

وأضاف أن "حركة الاصلاح تسعى لانهاء المحاصصة والفساد ومحاكمة الفاسدين".

وأوضح فيحان، أن "رسالتنا الى الامريكان : ان قراركم فاقد للقيمة والموضوع والاثر، والشيخ الامين لا يمتلك اي ارصدة او اموال لكي يطالها هذا القرار الذي يفضح حجم الانهزام النفسي الذي تعانون منه".

وأشار في رسالته إلى أمريكا :"لسنا تابعين لكم ولا لأي أحد، العراق سيد نفسه وقد جربتم بأنفسكم وهزمنا احتلالكم وانتظروا قليلا لتذوقوا مرارة اعلامكم الاسود في تمزيق وحدة العراق"، مبيناً أن :"عملائكم في الداخل صغار ليس له اي قيمة او اثر".