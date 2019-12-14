نائب عن صادقون: متظاهرو العصائب لن يتصادموا مع متظاهري التحرير ولن نسمح بذلك

أكد النائب عن تحالف الفتح، احمد الكناني، السبت (14 كانون الاول 2019)، أن التظاهرة التي انطلقت اليوم هي تنديداً بتدخلات السفارة الامريكية، مشيراً الى أن المتظاهرين سيتجهون الى ساحة الفردوس ولا مخاوف من تصادم مع تظاهري التحرير.

وقال الكناني في حديث صحفي إن "أغلب ابناء الشعب العراقي امتعض من تدخلات امريكا السافرة في الشأن العراقي، وفرضها للعقوبات ضد اي شخص يتعارض من سياستها، سواء الشيخ قيس الخزعلي او غيره".

وأضاف، أن "قيس الخزعلي معروف بأنه شخص مقاوم"، مشيراً الى أن "الخزعلي يزيده فخراً كونه أصبح ضمن العقوبات الامريكية".

وأكد، أن "صباح اليوم انطلقت تظاهرة تندد بالتدخل الامريكي السافر، وستتوجه حسب المعلومات الى ساحة الفردوس لرفض السياسات الامريكية في العراق"، لافتاً الى أن "المتظاهرين منضبطين ولديهم هدف ولن يحصل أي تصادم مع متظاهري ساحة التحرير ولن نسمح بوجود تصادمات".

وكان الامين العام لعصائب أهل الشيخ الحق قيس الخزعلي، قد رد، الأحد (8 كانون الأول 2019) على عقوبات وزارة الخزانة الاميركية التي شملته مع 3 شخصيات عراقية اخرى.

وقال الخزعلي خلال ندوة أقيمت في مقر الأمانة العامة لحركة عصائب أهل الحق بالعاصمة بغداد بعنوان (التعليم وطن) ، ان " من ضمن ما اشارت إليه العقوبات الأمريكية وسبب اتهامها لنا أننا متورطون بقمع وقتل المتظاهرين ، جوابنا على هذا الكلام التافه هو : " إذا أتتك مذمتي من ناقص ،فهي الشهادة لي بأني كامل".

وأضاف "موقفنا نحن خلال التظاهرات هو الموقف الذي أثبته الشهيد القائد وسام العلياوي فكنا المظلومين الذين وقع علينا الإعتداء في هذه التظاهرات".

وتابع "اقولها مرة أخرى بأنه مهما كانت الايادي العميلة التي نفذت هذه الجريمة فإنها مسيرة من حيث تعلم أو لا تعلم بتوجيهات المخابرات الأمريكية والإسرائيلية ".

يُشار إلى أن العاصمة بغداد شهدت صباح اليوم السبت انطلاق تظاهرات ساحة الفردوس والمنطقة القريبة من المسرح الوطني تندد بالتدخل الأمريكي في شؤون العراق.