صادقون: تكليف السوداني برئاسة الحكومة تسريبات إعلامية

رأى النائب عن تحالف صادقون حسن سالم، اليوم السبت، أن انباء تكليف محمد شياع السوداني برئاسة الوزراء هي تسريبات إعلامية فقط.

وقال سالم في حديث صحفي، إن "تكليف محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء هي تسريبا اعلامية فقط".

وأضاف، أنه "لا يوجد لغاية الان اي قرار رسمي بذلك".

وبدأ اسم السوداني، يتداول بشكل كبير على مواقع التواصل ووسائل اعلام كمرشح لادارة الحكومة العراقية، عقب استقالة عادل عبد المهدي، الذي لازال يدير زمام الأمور على شكل تصريف أعمال.