اجتماع لمدراء المدارس والعشائر في ذي قار بشأن عودة الدوام الرسمي

أفاد مصدر محلي من محافظة ذي قار، السبت (14 كانون الأول 2019)، بأن مدراء المدارس والعشائر اجتمعوا في المدارس بشأن، عودة الدوام الرسمي.

وقال المصدر إن "شيوخ العشائر ومدراء المدارس اجتمعوا داخل المدارس ليقررون عودة الدوام الرسمي في ذي قار".

وشهدت محافظة ذي قار، منذ مطلع تشرين الأول والى اليوم، تظاهرات واستمرار الاضراب عن الدوام وإغلاق المدارس والدوائر الحكومية، مما اثر على الطلاب بصورة سلبية سيما وان المناطق الغربية والشمالية مستمرة في الدراسة