السيد حسن نصر الله للمتظاهرين في العراق ولبنان: لا تسمحوا للاميركيين باستغلال احتجاجاتكم

دعا الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله امس الجمعة المتظاهرين في العراق ولبنان إلى عدم السماح للاميركيين باستغلال احتجاجاتهم.

وقال السيد نصر الله في كلمة متلفزة، :"على المتظاهرين في العراق ولبنان عدم السماح للاميركيين باستغلال احتجاجاتكم".

وفيما يخص لبنان، أكد السيد نصر الله أن "الأميركيين والإسرائيليين يحاولون استغلال التظاهرات لأنهم عجزوا على مدى عقود من حل خطر المقاومة عليهم".

واوضح، أن "التقييم الأمريكي للمظاهرات في لبنان جاء بناء على معلومات خاطئة".