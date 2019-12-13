شرطة كربلاء والصحة تنفيان تعرض المتظاهرين للطعن

نفت قيادة شرطة كربلاء المقدسة ودائرة صحة المحافظة، الجمعة، الأنباء المتداولة بشأن إصابة عدد من المتظاهرين طعناً بالسكاكين.

وقال إعلام قيادة شرطة كربلاء لوكالة الأنباء العراقية إنه "لم ترد أي معلومات أو حصلية بشأن حدوث حالات طعن في المحافظة".

من جانبه، أكدت دائرة صحة كربلاء المقدسة لوكالة الأنباء العراقية (واع)، عدم وصول أي إصابات للمستشفيات لحالات طعن للمتظاهرين.

وكانت وسائل إعلام قد تداولت أنباءً بشأن، إصابة عدد من المتظاهرين طعناً بالسكاكين من قبل مجهولين في مستديرة التربية وسط كربلاء.