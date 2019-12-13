العثور على مقبرتين لضحايا الانتفاضة الشعبانية بالنجف

أعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، الجمعة، عن العثور على مقبرتين جديدتين شمال المحافظة، تعود الى فترة الانتفاضة الشعبانية.

وقال الياسري في بيان انه "تم العثور على مقبرتين جديدتين شمال المحافظة تعود الى فترة الانتفاضة الشعبانية"، مبينا ان "اعمال التنقيب والبحث في المقبرتين بدأت من قبل كوادر دائرة المقابر الجماعية التابعة لمؤسسة الشهداء".

واضاف ان "المقبرتين تقعان في المنطقة المقابلة لمفرق الكفل على طريق نجف كربلاء"، مشيرا الى ان "البحث مستمر لاحتمال مؤكد وجود مقابر مجاورة أخرى".

وتابع ان "يوم غد السبت سيشهد اتمام البحث والتنقيب وبحضور رئيس مؤسسة الشهداء ومؤسسة حقوق الانسان والمنظمات والمؤسسات المعنية"، مطالبا "مؤسسة الشهداء ان يكون هذا المكان معلما لشهداء المقابر الجماعية تخليدا لهم وليطلع العالم على ممارسات النظام البائد ضد الانسانية وجلاوزة المقبور".