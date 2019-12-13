حقوق الانسان النيابية: لايوجد اي قتلى بين المتظاهرين في حادثة الوثبة

أكدت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب، اليوم الجمعة، أنه لايوجد اي قتلى بين المتظاهرين في حادثة الوثبة، فيما شددت على وقوفها مع سيادة القانون وحفظ البلاد من "الفوضى العارمة".

وأصدرت لجنة حقوق الانسان النيابية تنويها حول ماذكرته في بيان سابق لها، بخصوص اعدام الشاب في ساحة الوثبة وجاء فيه "انه بعد ارتكابه جريمة قتل المواطنين"،

مبينة أنها تود الاشارة الى أن لم يتواجد اية قتلى في ساحة التظاهر حسب التقارير الحكومية وانها كانت تريد ان تؤكد ان الشاب المغدور لا ينبغي له ان يقتل بهذه الطريقة حتى وان كان ارتكابه قتل المواطنين صحيحة".

واضافت، "تبين لنا عدم وجود اي قتلى بين المتظاهرين لذا اقتصى التنويه".

ودعت اللجنة "القضاء والقوات الامنية الى ملاحقة الجناة وانزال القصاص العادل بمرتكبي هذه الجريمة البشعة"، مؤكدة "وقوفها مع سيادة القانون وحفظ اليلاد من الفوضى العارمة والتي ستحرق الاخضر واليابس".