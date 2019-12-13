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القبض على شبكة متخصصة ببيع وترويج المخدرات في الموصل


اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على شبكة مكونة من سبعة اشخاص متخصصة ببيع وترويج المخدرات في مناطق متفرقة بمدينة الموصل.

وقالت الوزارة في بيان إن مديرية مكافحة المخدرات التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة وبعد اخذ موافقات قاضي التحقيق المختص تمكنت من القاء القبض على شبكة تتكون من سبعة متهمين متخصصة ببيع وترويج الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية، مشيرة الى ضبط بحوزتهم ١٠٢٩ الف وتسعة وعشرون حبة مخدرة مع خمسة امبولات صفراء اللون و ٢٢ قنينة زجاجية تحتوي مواد طبية.

وأوضح بيان الداخلية، أن هذه الحبوب كانت مخفية بحوزتهم وداخل دورهم، مؤكدا اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق المادة  ٢٨ ١ من قانون المخدرات العراقي.

وبحسب البيان، فقد تم القبض عليهم في مناطق واحياء الكرامة وسومر وتل الرمان في الجانب الايسر والايمن لمدينة الموصل.

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