المرجعية الدينية تؤكد على تحسين الظروف المعيشية للمناطق المحررة واعادة النازحين

أكد المرجع الديني الأعلى الامام المفدى السيد علي الحسيني السيستاني، الجمعة، على تحسين الظروف المعيشية للمناطق المحررة واعادة النازحين.

وقالت المرجع الاعلى في كلمة له اثناء صلاة الجمعة في كربلاء القاها نيابة عنه ممثله في كربلاء السيد احمد الصافي، "نعيد التأكيد على ضرورة العمل على تحسين الظروف المعيشية في المناطق المحررة واعادة اعمارها".

وأضاف المرجع الأعلى، "يجب تمكين أهل تلك المناطق النازحين من العودة اليها بعز وكرامة".