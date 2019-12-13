المرجعية الدينية تؤكد على بناء الجيش والقوات المسلحة وفق اسس مهنية رصينة

أكد المرجع الأعلى الامام المفدى السيد علي السيستاني، الجمعة، على بناء الجيش والقوات المسلحة وفق اسس مهنية رصينة، مشترطا أن يكون ولاء تلك القوات للوطن وتنهض بالدفاع عنه ضد أي عدوان خارجي، وتحمي نظامه السياسي المنبعث عن إرادة الشعب وفق الأطر الدستورية والقانونية.

وقالت المرجع الاعلى في كلمة له اثناء صلاة الجمعة في كربلاء القاها نيابة عنه ممثله في كربلاء السيد احمد الصافي، "لا بد من أن نعيد اليوم التأكيد على ما سبق ذكره من ضرورة أن يكون بناء الجيش وسائر القوات المسلحة العراقية وفق أسس مهنية رصينة".

وأضاف، "بحيث أن يكون ولاء تلك القوات للوطن وتنهض بالدفاع عنه ضد أي عدوان خارجي، وتحمي نظامه السياسي المنبعث عن إرادة الشعب وفق الأطر الدستورية والقانونية".