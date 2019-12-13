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مكتب الشيخ قيس الخزعلي يحذر من صفحة "مزورة" على تويتر تنشر تغريدات "مزيفة"


حذر المكتب الاعلامي للامين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الجمعة، من صفحة "مزورة" على تويتر تنشر تغريدات غير صحيحة.

وذكر المكتب في بيان، انه "بعد الاجراءات التعسفية لشركة تويتر، وقيامها بإيقاف حساب الشيخ الامين، قام احد المندسين بأنشاء صفحة وهمية باسم الشيخ الخزعلي"، مبينا ان "هذه الصفحة تنشر تغريدات غير صحيحة ومزيفة تسيء للحركة ومنهجها العام".

وأضاف، انه "ومن منطلق حرصنا على المصداقية لزم التنويه وتحذير الاخوة جميعا من هذه الصفحة".

 

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