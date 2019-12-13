ممثل الامام المفدى السيد علي السيستاني يكشف لأول مرة عن هوية من يكتب خطبة الجمعة الثانية

كشف السيد أحمد الصافي، ممثل الامام المفدى السيد علي السيستاني، عن الشخص الذي يكتب الخطبة الثانية لصلاة الجمعة التي يقيمها ممثلو سماحته، والمتعقلة بالامور السياسية.

وقال السيد الصافي في لقاء متلفز، " إن "الناس عادة تسأل سؤال.. الخطبة الثانية (لصلاة الجمعة) منكم أم من السيّد السيستاني"، مبيناً أنه "تارة هناك نص يُكتب سماحته لخطورة القضية كما في أكثر من مرة، وتارة هناك خطوط عريضة (يكتب ممثل سماحته على ضوئها)، لكن عموماً لابد من الاستئذان في الخطبة الثانية من السيّد السيستاني أو يبادر هو بتقديم النص".

وأضاف، أن "خطبة الفتوى (فتوى الجهاد الكفائي ضد تنظيم داعش في حزيران 2014) كانت بنص سماحة السيّد (السيستاني) وخطبة النصر (على داعش) أيضاً، وكذلك خطبة احداث كردستان (استفتاء الانفصال عن العراق في أيلول 2017)، وخطبة الإصلاحات الإدارية، وهي موجودة على الموقع (الالكتروني) لسماحته".