اللواء خلف: سنحاسب مرتكبي جريمة الوثبة بشدة وحان الوقت لفرض وجود الدولة بساحات التظاهر

رأى الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، الخميس 12 كانون الأول 2019)، أن الوقت قد حان لأن تفرض الدولة وجودها في ساحات الاحتجاج اثر ما جرى في ساحة الوثبة من جريمة بشعة وسط العاصمة.

وقال خلف في حديث صحفي ان "الشاب المغدور في ساحة الوثبة لم يطلق رصاصة واحدة تجاه المتظاهرين"، مؤكدا انه "سيتم محاسبة قاتليه بشدة".

وتابع إن "قتلة الشاب المغدور كانوا يعملون ضجيجاً بالقرب من منزل الضحية، فطالبهم الاخير بأن يبتعدوا عن منزله، لأنه يحتوي على عائلة، فرد قتلته برمي منزله بقنابل المولوتوف، ثم اقتحموا منزله وقاموا بضربة بشدة حتى اصبح لون جلده اسودا، ثم قاموا بخنقه حتى الموت وقطع رأسه والتمثيل به في ساحة الوثبة".

واضاف أن " الجريمة البشعة التي تم ارتكابها بحق الشاب المغدور، لن تمر دون عقاب"، مشيراً الى أن "الوقت قد حان لأن تفرض سلطة الدولة وجودها على ساحات الاحتجاج".