نائب عن الفتح : هل المتظاهرون يمثلون كل المجتمع العراقي؟

كشفت النائب عن تحالف الفتح، سناء الموسوي، اليوم الخميس، ، إن "هناك اليات دستورية وقانونية لاختيار رئيس الوزراء، الكتلة الاكبر في مجلس النواب، هي من تبحث باسم المرشح لرئيس الجمهورية، ومن ثم هو يقدمها للبرلمان لمنحها الثقة".

وتساءلت الموسوي: "هل المتظاهرون يمثلون كل المجتمع العراقي؟"، مبينة أن "الشعب العراقي أكثر من 36 مليون انسان، ونحن في مجلس النواب نمثل أكثر من عشرة مليون مواطن".

وتابعت: "لن تضيق على الكتل السياسية بشأن اختيار رئيس الوزراء جديد، حتى يتم الذهاب إلى المتظاهرين، والذين لديهم مطالب وشروط على اختيار رئيس الوزراء، والكتل تعمل على تلبية مطالبهم وشروطهم".

وأشارت النائب عن تحالف الفتح، إلى أن تحالفها "ليس الوحيد الذي يعارض فكرة اختيار رئيس الوزراء من قبل المتظاهرين، فكل القوى ترفض ذلك، وهو اجراء غير دستوري وقانوني، ونحن نتبع الطرق الدستورية".