النائب نعيم العبودي : جميع الاسماء المرشحة لرئاسة الوزراء التي طرحت من قبل قوى سياسية هي لحرقها

قال النائب عن تحالف البناء، نعيم العبودي، الخميس 12-12-2019، إن الكتل السياسية لم تتفق حتى الآن بشكل رسمي على اختيار رئيس الوزراء المقبل للحكومة، فيما أكد أن المنصب من حق الطائفة الشيعية في العراق.

وذكر نعيم العبودي، في حديث صحفي أن "الكتل السياسية لم تتفق حتى الآن بشكل رسمي على أي شخص لرئاسة الوزراء، وهناك اجتماعات ونقاشات بهذا الشأن"، مبنياً أن "هناك إرادة حقيقية بأن تكون الحكومة القادمة، لمدة لا تتعدى سنة، وليس لثلاث سنوات".

وأضاف العبودي، أن "البحث يجري عن شخصية توفر مناخ سياسي لإجراء الانتخابات في جو مستقر، فيما نحتاج إلى أن تسير الانتخابات وفق سياقات دستورية وقانونية".

وتابع، أن "هناك إشكاليات كبيرة جداً في الوضع السياسي، ولكن لا يجوز القفز على القانون والدستور، والكل يتحمل المسؤولية للحفاظ على الوضع والعملية السياسية"، مشيراً إلى أن "هناك عمل دؤوبا لتعديل الدستور، بعد أن تم تشريع قانون مفوضية الانتخابات، وقانون الانتخابات".

وأكد أن تحالف البناء "مع أن لا يتولى رئاسة الحكومة شخص منتم للأحزاب السياسية، وستكون مهمته خطيرة ودقيقة وصعبة يترتب عليها مستقبل العراق، وهذا الشخص يجب أن يحظى بمقبولية الشارع والوضع السياسي، ولا نتوقع ان يوافق عليه الجميع".

وبشأن الأنباء التي تتحدث عن ترشيح بعض الأسماء لرئاسة الوزراء، قال العبودي، إن "تحالف البناء لم يتفق حتى الان على محمد شياع السوداني او غيره لرئاسة الحكومة الانتقالية"، مبيناً أن "السوداني واسعد العيداني ومصطفى الكاظمي أسماء طرحت من قبل قوى سياسية بهدف حرقها، واتوقع أن يتم الاتفاق على تسمية شخصية غير مطروحة"، لافتاً بذات الوقت إلى أن "منصب رئيس الوزراء من حق الطائفة الشيعية في العراق وفق المعادلة السياسية الجارية".

وأوضح، أن "مهمة رئيس الوزراء المقبل ستكون سنة واحدة، ولمصلحة المتظاهرين يجب ان نتفق على مهامه ولا نختلف على اسمه، لأنه سيكون مؤقتا وهدفه التهيئة للانتخابات المبكرة"،

مبيناً أن البلاد "تمر بمرحلة تأسيسية، وهناك جدية حقيقية لتأسيس مرحلة جديدة في العراق، تقوم على أسس اشراك الجمهور والشعب العراقي في مخرجات العملية السياسية".

وبخصوص أحداث ساحة الوثبة صباح اليوم، أكد النائب عن تحالف البناء، إن "ما حصل في ساحة الوثبة جريمة يندى لها جبين الإنسانية، وربما سيترتب عليها تداعيات كبيرة جداً، ويجب ان نتعاون جميعاً ونميز صفوف المتظاهرين لمنع أي تداعي".

وتابع العبودي، أن "الانتصارات التي تحققت، والانتفاضة التي نعتبرها تاريخية يجب أن تحافظ على سلميتها، وأن نميز المخربين ونبقي ساحات التظاهر سلمية، وهذا المسار الذي دعت إليه المرجعية".