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ارهابي انتحاري بعجلة مفخخة يستهدف الحشد الشعبي في سامراء


افاد مصدر امني مسؤول ان سيارة يقودها ارهابي استهدفت نقطة امنية من الحشد الشعبي في قاطع عمليات سامراء ما ادى الى استشهاد واصابة عدد من افراد النقطة 

واوضح المصدر في حديث لوكالة انباء براثا  إن ارهابيا يقود عجلة مفخخة استهدف، مساء اليوم، المرابطين في قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي فوج ذي قار، ما اسفر عن استشهاد سبعة من عناصر اللواء الثاني جميعهم من اهالي مدينة الناصرية .

واضاف المصدر  أن التعرض الارهابي لعصابات داعش الارهابية مازال مستمرا، مشيرا الى ان قوات الحشد تتصدى لهذه الهجمات بكل بسالة.

 

 

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