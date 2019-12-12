الحشد الشعبي يرد على اتهام قاطعه الشمالي بالتدخل في عمل تربية كركوك

نفت قيادة قاطع الشمال للحشد الشعبي، الخميس 12 كانون الاول 2019، ادعاءات واتهامات مدير تربية كركوك بشأن تدخل الحشد الشعبي وممارسته ضغوطا فيما يخص التعيينات، فيما بينت أنها اصدرت كتابا رسميا منذ بداية العام الحالي يمنع المنتسبين من مراجعة اي دائرة الا بكتاب رسمي وكما هو الحال بداية كل عام حيث يتم تعميمه إلى إدارة المحافظة.

وقالت القيادة في بيان لها، إنها "تابعت باستغراب المؤتمر الصحفي لمدير تربية كركوك وما ادلى به من اتهامات وادعاءات بشأن تدخل الحشد الشعبي بقضية التعيينات وتهديده بمهاجمة مبنى مديرية التربية، نافية بشكل قاطع اي تدخل بعمل مديرية التربية فيما يخص التعيينات او غيرها من الامور".

واوضحت، أن "الممثل الرسمي لهيئة الحشد الشعبي في محافظة كركوك هو قاطع عمليات الشمال"، مبينة أن "قيادة القاطع اصدرت كتابا بداية عام 2019 وكما هو الحال بداية كل عام بعد عمليات فرض القانون في المدينة معنون الى المحافظ شخصياً وتم اعمامه على جميع منتسبي القاطع بعدم مراجعة اي دائرة من دوائر الدولة الا بكتاب رسمي صادر من قبلها".

واشارت القيادة إلى أن "الاتهام للحشد مبهم ورغم ذلك فان القاطع مستعد في حال تشخيص المتجاوز ان يتخذ بشأنه الاجراءات القانونية اللازمة"، مؤكدة في نفس الوقت، "حق قاطع عمليات الشمال رفع دعوى قضائية بتهمة التشهير اذا لم يتم تشخيص المخطئ خلال مدة 24 ساعة".