استشهاد واصابة خمسة تلاميذ إثر انفجار مقذوف من مخلفات داعش في الشرقاط

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن خمسة تلاميذ سقطوا بين شهيد وجريح، اثر انفجار مقذوف من مخلفات تنظيم "داعش الارهابي" في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر،، ان "مقذوفا حربيا من مخلفات داعش الارهابي انفجر، مساء اليوم، قرب مدرسة الابداع، في قرية گنعوص الواقعة شمالي غربي الشرقاط، ما اسفر عن استشهاد ثلاثة تلاميذ وإصابة اثنين اخرين".

وأضاف، أن "القوات الامنية طوقت موقع التفجير، ونقلت الاطفال المصابين الى المستشفى وجثث الشهداء إلى الطب العدلي".