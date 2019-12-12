القبض على ثلاثة متهمين بـ"الارهاب" في الانبار وصلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، القبض على ثلاثة متهمين بـ"الارهاب" في محافظتي الانبار وصلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان إن "قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية القت القبض على متهمين أثنين في محافظة الانبار بتهمة الإرهاب أحدهما كان يعمل ضمن مفارز التفخيخ الخاصة ب‍داعش الارهابي

وأضافت: "كما واصلت القوة واجبها لاجهاض المخططات الارهابية والقت القبض على متهم اخر في صلاح الدين لقيامه بتوصيل المواد الغذائية والمساعدة لعناصر داعش الارهابية"، مشيرة إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم من قبل مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب الانبار واستخبارات صلاح الدين".