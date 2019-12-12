الداخلية: القبض على متهمين اعترفا بسرقة 17 ألف دولار من منزل في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على متهمين اثنين اعترفا بسرقة أكثر من 17 ألف دولار بالإضافة إلى مصوغات ذهبية من منزل جنوب غربي بغداد.

وقال إعلام الوزارة، إن "مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب البياع، وبعد ورود معلومات لها عن وجود حادث سرقة دار، وجهت فريق عمل مختص إلى محل الحادث، وبعد جمع المعلومات والتحري تم إلقاء القبض على متهمين اثنين حيث تم التحقيق معهما واعترفا بسرقة مبلغ من المال قدره (سبعة عشر الف واربعمائة دولار امريكي ومصوغات ذهبية) من داخل دار جنوب غربي العاصمة".

وأضاف إعلام الوزارة في بيان أن "أوراق المتهمين التحقيقية تم عرضها على القاضي المختص فقرر توقيفهما وفق أحكام المادة (٤٤٤ ق.ع) واتخذت الاجراءات القانونية بحقهما".