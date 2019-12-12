الصجري يدعو النزاهة ومجلس مكافحة الفساد الى فتح ملف طباعة الكتب وبيع المطابع

دعا عضو مجلس النواب علي الصجري، اليوم الخميس، هيئة النزاهة ومجلس مكافحة الفساد الى فتح ملف طباعة الكتب وبيع المطابع في وزارة التربية.

وقال الصجري، في بيان ، إن "هيئة النزاهة والادعاء العام ومجلس مكافحة الفساد مدعوون إلى فتح ملف وزارة التربية لطباعة الكتب وبيع المطابع، في حال كانت هنالك جدية باسترداد ترليون دينار".

وأضاف "في حال عدم فتح هذه الملفات سنكشف عن الجهات المتورطة"، مطالبا الجهات التحقيقية في هيئة النزاهة ان "تدقق بالاسعار الطبيعية، وترى الفرق في الاسعار المحالة باضعاف المرات".

وقدم الصجري، بحسب البيان، دليلا وهو "شراء مطبعة بمبلغ 90 مليار وهي بالحقيقة لايتجاوز سعرها 10 مليار دينار، وهذا مثال بسيط لحجم الفساد في وزارة التربية منذ سنوات"، مؤكد على ضرورة "فتح الملفات في التربية للسنوات الستة الماضية حتى تسرد هذه المليارات".