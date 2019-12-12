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النزاهة: السجن سبع سنوات لمدير بعثة مشروع صيانة زقورة عگرگوف


أعلنت هيئة النزاهة، عن تفاصيل قرار الحكم الصادر بحقِّ رئيس بعثة مشروع صيانة زقورة عگرگوف، مُبيِّنةً إحداثه ضرراً عمدياً بالمال العام.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى "قيام المُدان بإحداث الضرر العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها، عبر ارتكابه مخالفات أثناء ممارسة مهام رئاسة بعثة مشروع صيانة زقورة عگرگوف وأسيجتها"، لافتة إلى "تسلمه سلفاً مالية من وزارة الثقافة؛ لصيانة الزقورة وعدم تسديد ما بذمته من سلف تصل إلى أكثر من مليار دينار وربع المليار".

وأضافت الدائرة إنَّ "محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّـة المُتَّهم، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء، المُتمثِّلة بأقوال المُمثِّل القانونيّ لوزارة الثقافة الذي طلب الشكوى بحق المتهم والتحقيق الإداري الذي تضمن مقصريته وإحالته للقضاء، فضلاً عن أقوال الشهود وقرينة هروبه".

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النزاهة: السجن سبع سنوات لمدير بعثة مشروع صيانة زقورة عگرگوف
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