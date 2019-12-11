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عضو مفوضية حقوق الانسان: ضرورة تضمين قانون الانتخابات دوائر متعددة


رأى عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، الاربعاء، ضرورة تضمين قانون الانتخابات الجديد ايجاد دوائر متعددة تنتخب كل دائرة نائبًا واحدًا.

وقال البياتي في بيان، ان "البرلمان العراقي امام امتحان تاريخي مهم وهو يخطوا خطوات لتشريع قانون انتخابات جديد، حيث بإمكان هذا القانون ان يؤسس لمرحلة اصلاحية جديدة لتصحيح المسار و إنشاء برلمان يمثل الشعب العراقي بحق ويتميز بالقوة الجماهيرية وهو الأساس لإيجاد عملية  سياسية مدعوما شعبيا".

وأضاف، "من اهم الأسس التي نعتقد بضرورة تضمينها في  القانون هو ايجاد دوائر متعددة تنتخب كل دائرة نائبًا واحدًا، مع أهمية  ان يتم توزيع الدوائر الانتخابية على أساس الكثافة السكانية لا على أساس التوزيع الجغرافي، كما انه من المهم جدا ان يتم اعتماد الفائز الحقيقي على أساس الحصول  على أصوات ٥٠٪؜ من سكان الدائرة لا الحائز على اعلى الأصوات لابعاد التأثيرات الاخرى من الانتخابات". 

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عضو مفوضية حقوق الانسان: ضرورة تضمين قانون الانتخابات دوائر متعددة
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