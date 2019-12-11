شرطة بابل تعلن القبض على 3 متهمين بارتكاب جرائم القتل العمد

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، الأربعاء، القبض على ثلاثة متهمين بارتكاب جرائم القتل العمد.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة بابل العميد الحقوقي عادل العناوي الحسيني، في بيان أنه "بناءً على التوجيهات المستمرة التي يصدرها قائد شرطة المحافظة اللواء الحقوقي علي حسن مهدي كوة الزغيبي لقوات الشرطة بمتابعة مذكرات القبض الصادرة من المحاكم المختصة ضمن إطار حسم الدعاوى لاسيما الجرائم الجنائية الغامضة وتقديم مرتكبيها الى القضاء لينالوا جزائهم العادل، تمكنت مفارز من قسم مكافحة الإجرام التابع للقيادة، من القبض على (3) متهمين بإرتكاب جرائم القتل العمد".

وأضاف ان "إثنين منهم مطلوبين وفق المادة ( 406 ق ع ) إعتُقلوا بناحية القاسم جنوبي المحافظة، فيما أُلقي القبض على المتهم الثالث والمطلوب وفق المادة ( 405 ق ع ) ضمن قضاء المحاويل شمال بابل".

وفيما أشار الحسيني الى، ان "عمليات القبض استندت الى معلومات استخبارية دقيقة ومذكرات اعتقال صادرة من المحاكم المختصة"، أكد "نقل جميع المعتقلين الى مراكز الاحتجاز لإستكمال باقي الإجراءات اللّازمة بحقهم".