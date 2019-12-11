الاردن تستثني الطلبة العراقيين من شرط الإقامة

قررت وزارة الداخلية الاردنية، الاربعاء، إستثناء الطلبة العراقيين من شرط الإقامة السنوية، بناء على طلب السفير العراقي في الاردن حيدر العذاري خلال لقائه مع وزير الداخلية سلامة حمّاد.

وقال العذاري في تصريح إن "وزارة الداخلية أصدرت قرارا بإعفاء الطلبة العراقيين في المملكة من شرط الإقامة السنوية"، مشيرا الى أن "مئات الطلبة العراقيين سيتمكنون من الانتظام في مقاعد الدراسة بالمدارس العامة والأهلية بناء على ذلك".

وعبر السفير عن شكره الكبير "للحكومة الاردنية وعلى رأسها الملك عبدالله الثاني ووزير الداخلية على الدعم الكبير والمستمر للعراق والاستجابة لطلب اعفاء الطلبة من شرط الإقامة السنوية"، مؤكدا أن "هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي البلدين لتعزيز الشراكة والتعاون بما يخدم البلدين والشعبين الشقيقين".