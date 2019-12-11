السفير العراقي في طهران: ايران والعراق دولتان في جبهة واحدة

اعتبر السفير العراقي في طهران سعد جواد قنديل، أن الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق في "جبهة واحدة".

جاء ذلك في كلمة القاها السفير العراقي في الملتقى الاول لـ "مستقبل السلام وحقوق الانسان في غرب آسيا" المنعقد في جامعة "الامام الخميني" الدولية بمدينة قزوين، ونقلته وسائل اعلام ايرانية.

واشار السفير العراقي الى موضوع الارهاب ودعم الغرب له، معتبرا زعزعة الاقتصاد احدى ادوات اميركا ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية والدول الاخرى بالمنطقة.

كما اعتبر السفير قنديل الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق بانهما "دولتان في جبهة واحدة"، لافتا الى المؤامرات الخارجية الرامية الى تقسيم سويا واثارة الفوضى الممنهجة في دول المنطقة.