النزاهة: صدور أمر استقدام بحق محافظ الديوانية الحالي

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، عن صدور أمر استقدام بحق محافظ الديوانية الحالي استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.

وقالت الدائرة في بيان إن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في المحافظة، أصدرت أمر استقدام بحق المتهم استناداً لمقتضيات المادة الحكمية؛ على خلفية وجود مغالاة في أسعار عقود شراء آليات لدوائر المحافظة".

وأشارت الدائرة، إلى إن "مجموع مبالغ العقود التي وُجِدَت مغالاة في أسعارها بلغت (23,000,000,000) مليار دينار؛ ممَّا تسبَّب بهدرٍ في المال العام".

وكانت هيئة النزاهة أعلنت، في وقت سابق، عن صدور أمر قبض وتحرٍّ بحق رئيس مجلس محافظة الديوانية استناداً إلى أحكام المادة (339)، فيما كشفت عن صدور أمر استقدام بحق المحافظ السابق استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي.