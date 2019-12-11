الاستخبارات العسكرية تعتقل خطيب ومسؤول اعلام داعش في مخمور

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على خطيب ومسؤول اعلام تنظيم داعش في مخمور في محافظة نينوى.

وقالت في بيان إن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وبالتعاون مع استخبارات لواء ٥٩ تمكنت من القبض على مؤذن وخطيب ومسؤول اعلام داعش في منطقة الصلاحية إحدى ضواحي قضاء مخمور - الموصل بعد نصب كمين محكم له".

وأوضح بيان الاستخباراتـ، أن المعتقل أحد المساندين والداعمين والمروجين لعصابات داعش الإرهابية في مخمور، مشيرة الى أنه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب.