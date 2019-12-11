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اعتقال قيادي بارز في "داعش" الارهابي خلال حملة امنية في الفلوجة


أفاد قيادي بالحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، بأن القوات الامنية محافظة الانبار تمكنت من اعتقال احد ابرز قادة تنظيم "داعش" خلال عملية امنية استباقية في مدينة الفلوجة.

وقال امر الفوج الاول للحشد الشعبي العقيد محمود المرضي في حديث صحفي ، إن "القوات الامنية شرعت بحملة دهم وتفتيش استهدفت احياء مختلفة من مدينة الفلوجة، تمكنت خلالها من اعتقال المدعو عماد الخليفاوي احد ابرز قيادي تنظيم داعش الاجرامي".

وأضاف ان "الخليفاوي يعد من ابرز قيادات مجرمي داعش والعقل المدبر في شن الهجمات الارهابية على القوات الامنية والمدنيين أبان سيطرة عناصر التنظيم الاجرامي على مساحات واسعة من المحافظة"،

مبينا ان "القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه ومعرفة التفاصيل عن العمليات الارهابية التي ارتكبها ضد منتسبي القوات الامنية والمدنيين واماكن تواجد بقية قيادات ارهابي داعش".

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اعتقال قيادي بارز في "داعش" الارهابي خلال حملة امنية في الفلوجة
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