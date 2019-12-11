عزت الشابندر: لستُّ مرشَّحاً ولا بمُرَشِّحٍ و لن ارشِّح لرئاسة الوزراء

وجه السياسي العراقي عزت الشابندر، اليوم الاربعاء، انتقاداً شديداً لرفع صورته في ساحة التظاهر ببغداد كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، مؤكداً أنه ليس بمرشح ولن يرشح ولا يشرفه ما وصفها "زعامة القرود".

وقال الشابندر في تغريدة له نشرها اليوم، على حسابه الرسمي، في موقع تويتر، إن صورته رفعت ضمن لافتة صورٍ لشخصيات مع تعليق مفاده انها مرفوضة سلفاً من قبل ( ابطال ) المطعم التركي.

واضاف: اني لستُّ مرشَّحاً ولا بمُرَشِّحٍ و لن ارشِّح و لا تشرفني زعامة القرود ممن كتب هذه اللافتة او علّقها او امرهم بها من مافيات الصراع على السلطة و الفساد و القتل.

يشار الى أن اسم الشابندر تم تداوله خلال الايام الماضية على نطاق واسع كأحد المرشحين لرئاسة الحكومة المؤقتة المقبلة.