النجف: القبض على عصابة بضمنها اجنبيان تزور سمات المغادرة عبر المطار

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على عصابة تعمل بالتزوير منذ عام، بضمنها اثنين من الاجانب تزور سمات المغادرة عبر مطار المحافظة.

وقال إعلام شرطة النجف، في بيان ، إن مركز شرطة المطار التابع لشرطة قضاء الكوفة القى القبض على عصابة تعمل بالتزوير منذ عام.

وأوضح البيان، أنه "بعد ورود معلومات حول وجود عصابة متخصصة بتزوير سمات مغادرة الاجانب في النجف تعمل منذ أكثر من سنة تم تشكيل فريق للتحقيق باشراف قائد الشرطة اللواء الحقوقي غانم محمد جعفر الحسيني ومدير قسم شرطة قضاء الكوفة العقيد الحقوقي ناجح عبد الأمير الحدراوي ومدير مركز شرطة المطار المقدم احمد عواد كاظم وعدد من الضباط والمنتسبين ".

وبينت، أنه بعد اخذ الموافقات القضائية من قبل قاضي التحقيق تم الانتقال إلى المدينة القديمة و في أحد الفنادق تم القاء القبض على اجنبي الجنسية وخلال التفتيش القي القبض على اجنبي ثاني وضبطت بحوزته جوازات سفر أجنبية تحمل سمات مغادرة مزورة".

وأكدت أنه "بعد التحقيق معهما اعترفا على متهم عراقي الجنسية حيث تم الاستدلال علية عن طريق الهاتف وتم إلقاء القبض عليهم جميعا في نفس اليوم وبعد التعمق بالتحقيق مع احد المتهمين أعترف ايضا على موظف يعمل في جوازات المطار يقوم بمساعدته ويجلب له سمات المغادرة وتم احالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".