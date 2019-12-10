شرطة كربلاء تعزز إجراءاتها الامنية لحماية المتظاهرين السلميين

أعلنت قيادة شرطة كربلاء، الثلاثاء، عن تعزيز إجراءاتها الامنية بشكل مكثف وكبير بهدف توفير الامن والامان للمحافظة والمتظاهرين السلميين.

وذكر بيان لإعلام القيادة انه "بتوجيه قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء احمد علي زويني قامت مفارز الشرطة وبالاشتراك مع الأجهزة الامنية الاخرى بالانتشار المكثف في عموم ارجاء المحافظة لتعزيز الجهد الأمني وتعزيز نقاط التفتيش ونصب كمائن مفاجئة والتفتيش الدقيق للعجلات والأشخاص والدراجات".

وأضاف أن "واجب الاجهزة الامنية هو توفير الحماية التامة لجميع أهالي كربلاء والوافدين إليها وكذلك حماية المتظاهرين السلميين والناشطين المدنيين وغيرهم ولن نسمح بتكرار حوادث استهدافهم وسنعمل على كشف الجناة بتعاون أهالي كربلاء المقدسة الغيارى".

وأكد البيان، أن "كربلاء المقدسة كانت ولا زالت مدينة للأمن والأمان لكل القاصدين اليها، ومسؤوليتنا تحتم علينا مضاعفة الجهود وخاصة في هذه الظروف الراهنة لحماية المواطنين جميعاً وتعزيز الامن والسلم المجتمعي".