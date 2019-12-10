قيادي بالديمقراطي يحذر متظاهري التحرير من 3 جهات: قد يحاولون القيام بأعمال عنف

قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، اليوم الثلاثاء، إن تظاهرات اليوم وفي حال رافقها أعمال عنف، فليس للمحتجين علاقة بها، فيما أكد أنها قد تندرج ضمن صراع بين عدة جهات.

وذكر ماجد شنكالي، في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، أنه "‏اذا ما حدثت اي اعمال عنف في مظاهرات اليوم، فلا علاقة للمتظاهرين السلميين بها من قريب او بعيد".

وأضاف شنكالي، أن اعمال العنف هي "صراع بين اجندات تتبع جهات احداها تقاتل للحفاظ على مناصبها ومصالحها، والاخرى تريد الحصول على كل المغانم والمناصب، والثالث تريد العودة مرة اخرى بمسميات واهداف قديمة جديدة".

وشكل المتظاهرون في ساحة التحرير، وسط بغداد، اليوم الثلاثاء، حائطاً بشرياً لمنع الوصول إلى جسر الجمهورية، والعبور إلى المنطقة الخضراء.

وقال مصدر صحفي، إن المتظاهرين شكلوا حائط صد بشريٍ لمنع الوصول الى جسر الجمهورية، والوقوف بوجه المحاولات الرامية للعبور إلى المنطقة الخضراء.