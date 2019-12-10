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في ذكرى ’’النصر’’.. العمليات المشتركة تتحدث عن المتبقين من داعش وتحذر من استغلاله التظاهرات


أكد المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، الثلاثاء (10 كانون الاول 2019)، في الذكرى السنوية الثانية لإعلان النصر على تنظيم داعش، أن داعش انتهى عسكرياً، فيما حذر من استغلاله للتظاهرات السلمية.

وقال الخفاجي في حديث صحفي: "نبارك لأبناء الشعب العراقي بمناسبة مرور الذكرى الثانية للانتصار على تنظيم الدواعش وتطهير أرض العراق من دنسه".

وأكد الخفاجي، أن "القوات الأمنية تمكنت من القضاء على تنظيم داعش، لكن لازال هنالك تواجداً لخلايا نائمة منتشرة في بعض المناطق"، مبيناً أن "داعش انتهى عسكريا ولاوجود له داخل الاراضي عدا بعض المحاولات اليائسة للعودة مرة اخرى".

وحذر من "استغلال داعش لاماكن التجمعات والتظاهرات السلمية للقيام بعملياته الإرهابية".

ولفت المتحدث باسم العمليات إلى أن "اعداد الدواعش ليست كما كانت في السابق، بضع العشرات يتحركون على شكل مفارز عددها 4 إلى 5 اشخاص، وعناصر تحاول الاختباء في الجبال وخوض حرب العصابات".

وأكد، أن "قيادة العمليات المشتركة مستمرة في عملياتها الاستباقية لدحر خلايا داعش النائمة والتي تحاول استغلال الوضع الذي يمر به البلد بتعرضات على نقاط الجيش والحشد والإساءة للتظاهرات من خلال خلق الفتنة".

وأعلنت الحكومة العراقية، في 10 ديسمبر 2017، استعادتها الأراضي التي سيطر عليها التنظيم، صيف 2014، وتبلغ نحو ثلث مساحة العراق في شمالي وغربي البلاد.

ويصادف اليوم، 10 كانون الأول، الذكرى السنوية الثانية لإعلان النصر على تنظيم داعش.

وأعلن مجلس الوزراء العراقي أمس الإثنين تعطيل الدوام الرسمي اليوم الثلاثاء، احتفالا بذكرى "يوم النصر" وتحرير مدينة الموصل مركز محافظة نينوى (شمال) من قبضته.

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