عبدالكريم خلف: صدور اوامر للحشد بعدم التدخل بأي عملية تخص التظاهرات

كشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبدالكريم خلف، عن صدور اوامر عليا للحشد الشعبي بعدم القيام بأي فعالية بدون صدورها عن طريق اللقائد العام او قيادة الحشد.

وقال خلف في تصريح" صحفي، إن"اوامر عليا صدرت الى الحشد الشعبي بعدم القيام بأي فعالية دون توجيهات القائد العام للقوات المسلحة او قيادة الحشد".

وأضاف أن"التعليمات تتضمن أيضا بقاء قوات الحشد الشعبي في أماكنها كما كانت قبل التظاهرات ولاتتحرك الا بأمر من القائد العام للقوات المسلحة، كذلك صدور اوامر لها بعدم التدخل بأي عملية تخص التظاهرات".