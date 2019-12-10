النائب احمد الاسدي يحذر من المشاريع المشبوهة ومحاولات ركوب موجة التظاهرات

حذر النائب عن كتلة الفتح النيابية، أحمد الأسدي اليوم الثلاثاء، من المشاريع المشبوهة ومحاولات ركوب موجة التظاهرات الشعبية التي تتحرك لبناء نظام الحقوق المدنية الحقة.

وقال الاسدي في بيان "في هذا اليوم الوطني الذي نعده عيدا للشعب ندعو الى المزيد من التكاتف والانصهار الوطني بقيم الانسجام مع الثوابت الوطنية وتحقيق التلاحم وتعزيز وترسيخ التضامن الشعبي مع قضايا الوطن على قاعدة الذهاب الى مشروع الاصلاح الحقيقي".

واكد على "عدم السماح للبعض بركوب الموجة او تشويه صورة جيل من الوطنيين الاحرار وهو يتحرك على الاصلاح ويدعو الى قيام الدولة الوطنية النظيفة واستحصال الحقوق المدنية العزيزة لكافة العراقيين على اختلاف مشاربهم".

وحذر الاسدي من "المشاريع المشبوهة ومحاولات ركوب موجة التظاهرات الشعبية التي تتحرك على بناء نظام الحقوق المدنية الحقة".

وختم بالقول "إننا نقول لاهلنا وشعبنا في هذا اليوم الاغر انكم ببسالة الابناء وصبر الرجال وتسديد المرجعية الدينية ووقوفها خلفكم ستحققون النصر على راكبي الموجة ومقاصد الخصوم وان الاصلاح الحقيقي سيتحقق على ايديكم ببركة اصراركم وعنادكم الوطني ووعيكم السديد لمهام المرحلة ومقتضياتها الوطنية الملحة".