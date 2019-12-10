رئيس جماعة علماء العراق: لن ننسى فضل الحشد الشعبي في النصر على داعش

اكد رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا، اليوم الثلاثاء، ان الشعب العراقي لن ينسى فضل الحشد الشعبي في النصر على داعش.

وقال الملا في بيان في بيان، ان "مناسبة لا تتكرر مرتين بل من النادر أن يوجد لها مثيل بين الشعوب والأمم لهذا من حقنا أن نفتخر ونشير بالاسم نحو صانع الانتصار الأول الحشد الشعبي وكل القوات الأمنية بتشكيلاتها المختلفة".

واضاف ان "يوم الانتصار على داعش مفخرة كبرى ومعيار لقدرتنا على صناعة الانتصار والتصدي لكل صفحات التآمر بشتى ألوانها، كما ونسجل إعتراضنا وإستنكارنا لكل محاولات الإساءة للحشد الشعبي وبما يهدف الى الإساءة لايقونة الإنتصار ونسف مقدراتنا الدفاعية والنيل من وحدة البلاد فلهم كل الإمتنان والشكر في كل يوم يمر على العراق ونحن آمنون مطمئنون قادرون على العبور صوب ضفة النصر في كل المراحل ومبارك لكل عراقي أصيل غيور هذه المناسبة المشرقة".

وأعلنت الحكومة العراقية في العاشر من كانون الاول 2017، تحرير كامل الأراضي العراقية من تنظيم داعش الارهابي عقب معارك خاضتها ضد التنظيم الذي سيطر على عدد من المحافظات العراقية لمدة تزيد على الثلاث سنوات.