الداخلية تعلن اعتقال احد مروجي الحبوب المخدرة في ايسر الموصل

اعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن اعتقال احد مروجي الحبوب المخدرة في ايسر الموصل.

وقال إعلام وزارة الداخلية في بيان إن "مديرية مكافحة المخدرات التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة وبعد استحصال موافقة قاضي التحقيق المختص تتمكن من القاء القبض على احد مروجي الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية".

وأضاف أنه "تم ضبط بحوزته ( ٢٨٠ ) حبة مخدرة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق القرار ٣٩ لسنة ١٩٩٤"، مشيرا الى أنه "القي القبض عليه في منطقة ( حي الانتصار ) في الجانب الايسر لمدينة الموصل".