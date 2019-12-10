الأخبار

سفير ايران السابق ببغداد: هناك تيارات عراقية تأخذ اوامرها من السعودية وامريكا واسرائيل وتريد احلال العنف


علق السفير الإيراني السابق في العراق حسن دانايي فر، الثلاثاء (10 كانون الأول 2019)، على الاحداث الجارية في العراق، مؤكدا ان إيران لا تملك نفوذاً بالعراق حسب ما يشاع في وسائل الاعلام.

وقال فر، في مقابلة صحفية مع وكالة ’’مهر الإيرانية’’، ان "هناك العديد من التيارات في الداخل العراقي وفي المنطقة، تأتمر بأوامر السعوديين والأمريكيين والإسرائيليين، ويتخيل لهذه التيارات أن حالة الفوضى التي يمر بها العراق واستمرار الأجواء المتوترة في المنطقة ستلقي بظلالها سلباً على الجمهورية الإسلامية".

وتابع ان "هذه التيارات تسعى الى توجيه الوضع المضطرب في العراق نحو المزيد من العنف والتعقيد"، ماضيا بالقول "ومنذ ان تم قطع يد الأمريكيين الذين تغلغلوا في الوزارات العراقية سنة 2003 وحتى بعد احتلال العراق عام 2010 بفضل يقظة الشعب والشباب العراقي، وفي ظل التوجيهات الوضاء التي قدمتها المرجعية الدينية في العراق، لم تعد للأمريكيين كلمة مسموعة في الداخل العراقي ويسعون من خلال هذه الفوضى إيجاد موطئ قدم لهم في الساحة العراقية".

وتابع "انه في ظل التوترات والخلافات السياسية بين الأحزاب العراقية، فاني أعتقد أن اجماع الأحزاب السياسية العراقية على تسمية شخص مؤهل يحظى بموافقة جميع الأحزاب، لتشكيل الحكومة في هذه الفترة الوجيزة وضمن هذه الأزمة صعب جداً ومن المرجح انه أمر مستحيل".

وبخصوص الخطوات الفورية التي يجب على الحكومة ورئيس الوزراء الجديد اتخاذها لكي يرجع الهدوء إلى الشارع العراقي، قال سفير طهران السابق، "يجب على رئيس الوزراء الجديد، أن يعالج مشاكل وهموم الشعب العراقي، وعلى رأس هذه المشاكل البطالة، ومحاربة الفساد المالي والإداري المستشري في العراق بكل جدية وشفافية وكذلك التوزيع العادل للثروات والخدمات إلى كافة المواطنين وتشكيل لجان خاصة بهذه الأمور".

وبشأن دور المراجع الدينية بعد اعلان الحكومة الجديدة وعودة الهدوء والاستقرار إلى الساحة العراقية، بين بالقول "كما رأينا أن المرجعية الدينية في النجف الاشرف، قامت بدور منقطع النظير في الحوادث الأخيرة، وبكل تأكيد ستكون المرجعية داعمة للحكومة الجديدة إذا قامت باتخاذ خطوات من شأنها محاربة الفساد وتطوير وتحديث العراق والمحافظة على السلم والاستقلال لكافة الأراضي العراقية".

واردف ان "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد السلام والازدهار والرخاء والحياة السلمية لجميع أطياف المجتمع العراقي"، مضيفا "إيران والعراق يشتركان في حدود واسعة بالإضافة الى وجود الأمن الاستراتيجي والسياسي والتجاري والثقافي القوي بينهما،".

واكد ان "إيران ليس لها أي نفوذ في العراق ولكن لها مصداقية ومكانة خاصة لدى القادة والمرجعيات والشعب العراقي المتدين، ونحن نعتقد أن الشعب العراقي نفسه يجب أن يقرر مصير بلده وأن حكومته وحكامه يجب أن يتم انتخابهم من قبل الشعب".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
امر اللواء 42 في قوات الحشد الشعبي : التمييز بين "حشدين" سيناريو لإضعاف الحشد الشعبي ومصادرة جهوده
عبدالكريم خلف: صدور اوامر للحشد بعدم التدخل بأي عملية تخص التظاهرات
النائب احمد الاسدي يحذر من المشاريع المشبوهة ومحاولات ركوب موجة التظاهرات
رئيس جماعة علماء العراق: لن ننسى فضل الحشد الشعبي في النصر على داعش
الداخلية والصحة تكشفان عدد الشهداء الذين سقطوا في حادثة السنك
الداخلية تعلن اعتقال احد مروجي الحبوب المخدرة في ايسر الموصل
سفير ايران السابق ببغداد: هناك تيارات عراقية تأخذ اوامرها من السعودية وامريكا واسرائيل وتريد احلال العنف
بالفيديو ....تقرير عن قنوات الفتنة .. دور تخريبي
محلل سياسي :: قنوات فضائية روجت لأفكار داعش الارهابي بصورة مجانية
قائد شرطة النجف ينفي تفريق المتظاهرين في المحافظة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 73.64
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
قحطان عبد سلمان : السلام عليكم اني خريج منذ 2003 بكلوريوس تعليم تكنلوجي/قسم الهندسه الميكانيكيه ورب اسره مكونه من 7 اشخاص ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد : عدلو رواتب الموظفين وخاصتا موظفين الصناعة والمعادن ...
الموضوع :
تعرّف على ما سيتقاضاه النواب والرئاسات وفقا لقانون إلغاء الامتيازات
علي الجبوري : احسنت استاذ وضعت يدك على الجرح النازف استمر رجاءا ...
الموضوع :
تهديم الدولة بجيوش الكترونية - الحلقة الاولى
علي عبدالله عبدالامير : أنا ابن الشهيد عبدالله عبدالامير شهيد المقابر الجماعيه وأنا اقدم ع وظيفه وماكو وماخليت مكان ماقدمت بي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
almaliky1990 : عندي مجموعة من الاسئلة اريد طرحها على سماحة الشيخ الصغير اعزه الله تتعلق بالشأن المهدوي فهل هناك ...
الموضوع :
بالفيديو .... الاسرائليون يعتبرون الامام المفدى السيد علي السيستاني بالعدو الخفي او الشبح
محمد : أفضل حل اعلان حكومة طوارئ برئاسة السيد عادل عبد المهدي مده 6 سنوات تجمد الدستور وتكتب دستور ...
الموضوع :
رسالة الى السيد عادل عبد المهدي
فاطمة خالد جواد : يسقط محمد بن سلمان وأبوه الفاسق الفاجر اليهود ي عبيد نتنياهو الدجال ويسقط الطغاة وتحيا دماء الشهداء ...
الموضوع :
نصح بن سلمان فمات في سجون السعودية !
أبو علي القره غولي : أحسنتم وفقكم الله تعالى أرى أننا اليوم قد مررنا بمحطة واحدة من محطات الإبتلاء والغربلة والتمحيص، ولابد ...
الموضوع :
(هل تكون قناة الشرقية اليهودية ملهمة الحراك في العراق)
رعد الموسوي : اخواني رجاءا توضيح ،،من هم الحواسم ؟ وهل هؤلاء خطرين ؟ انا اعيش في الخارج واحد الاخوان ...
الموضوع :
‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
علي الجبوري : اروحنا فداء للسيد السيستاني هبة الله لاهل العراق في زمن عز فيه الناصر والمعين وكثر فيه العدو ...
الموضوع :
المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !
فيسبوك